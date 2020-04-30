Нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировом рынке.
Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2,28 доллара (13,4%) и составила 19,31 доллара за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировом рынке.
Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2,28 доллара (13,4%) и составила 19,31 доллара за баррель.
Дата: 2020/04/30 11:00
Раздел: Азербайджан, Экономика
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