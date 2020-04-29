Установлено, что среди обратившихся за получением единовременной выплаты (190 манатов), предусмотренной для малообеспеченных людей, являющихся безработными и лиц с неформальной занятостью, потерявших работу из-за особого карантинного режима, 20 тысяч человек являются владельцами двух и более единиц недвижимости.

Как говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения, этим гражданам, которые, на основании информации, полученной из базы Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, являются владельцами двух и более единиц недвижимости, отказано в выплате единовременной выплаты. Им отправлено соответствующее СМС-уведомление. Среди этих лиц есть и владельцы 5, 10, и даже более 40 единиц недвижимости.

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