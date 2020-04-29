Резервуары турецкого НПЗ «STAR», контролируемого компаний SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), загружены почти на 90%, заявил генеральный директор завода Месут Ильтер.

«Суммарная мощность резервуаров НПЗ STAR по хранению нефти составляет 3 млн баррелей. Могу сказать, что включая апрель, уровень загруженности резервуарных мощностей завода достиг 90%», — цитирует Ильтера «Интерфакс».

Он напомнил, что в настоящее время ведутся работы по увеличению мощностей завода по хранению нефти «STAR» еще на 1,5 млн баррелей, что в конечном итоге позволит довести этот показатель до 4,5 млн баррелей.

Ильтер также отметил, что ожидает роста цен на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но развитие ситуации зависит от COVID-19.

«Как известно, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн б/с с 1 мая по 30 июня 2020 года. Думаю, что цены на нефть будут формироваться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, если пандемия затянется, восстановление цен также может надолго затянуться. По моим предположениям, в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы увидим рост цен. Однако, этот рост будет не таким быстрым. В трехмесячный период цены могут быть в диапазоне $15-20 за баррель, в шестимесячный — $20-25 /барр., в 9-месячный — $25-30/ барр., в годовой — $30-35/барр», — сказал гендиректор.

Он также подчеркнул, что учитывая прогнозы по росту цен на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает логичным дополнительный импорт сильно подешевевшей нефти для пополнения национальных резервов с учетом уровня свободных мощностей.

Гендиректор НПЗ «STAR» также сообщил, что текущие мощности Турции по хранению сырой нефти составляют порядка 30 млн баррелей.

Minval.az