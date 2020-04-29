В Милли Меджлис поступило представление в связи с назначением на должность генерального прокурора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил представление в Милли Меджлис для утверждения Кямрана Алиева на должность генерального прокурора.

Представление будет рассмотрено на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщил АПА депутат Фазаиль Агамалы, сегодня представление было рассмотрено на онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

После обсуждений представление было рекомендовано пленарному заседанию Милли Меджлиса.

Отметим, К.Алиев является заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, государственным советником юстиции II ранга.

Напомним, в настоящее время генеральным прокурором является Закир Гаралов.