В Милли Меджлис поступило представление в связи с назначением на должность генерального прокурора.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил представление в Милли Меджлис для утверждения Кямрана Алиева на должность генерального прокурора.
Представление будет рассмотрено на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Как сообщил АПА депутат Фазаиль Агамалы, сегодня представление было рассмотрено на онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
После обсуждений представление было рекомендовано пленарному заседанию Милли Меджлиса.
Отметим, К.Алиев является заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, государственным советником юстиции II ранга.
Напомним, в настоящее время генеральным прокурором является Закир Гаралов.