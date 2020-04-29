Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 49 человек, 46 вылечились, один скончался, сообщает оперативный штаб.

«Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 49 зараженных COVID-19, один скончался. В тоже время за сутки вылечились и отпущены домой 46 человек», — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1766, общее число умерших – 23, число вылечившихся — 1267.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 476 человек. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 — средней тяжести, остальных — стабильное», — подчеркивает штаб.

За весь период в Азербайджане проведено 137,379 тыс. тестов на коронавирус.

Minval.az