Европейский союз профинансирует кампанию по поддержке нуждающихся семей, а также молодых людей с ограниченными возможностями с целью смягчения воздействия эпидемии COVID-19 в Азербайджане.

Как сообщает Report, в рамках кампании при участии UNICEF Azerbaijan и волонтеров ASAN Könüllüləri 213 cемей в Азербайджане получили наборы с основными продуктами питания. На следующей неделе эта акция продолжится и в целом охватит более 500 нуждающихся семей.

Заместитель генерального директора департамента Европейской Комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова в ходе онлайн-брифинга повященного влиянию пандемии коронавируса на страны Восточного партнерства, отметила, что COVID-19 поразил Европу немного ранее своих восточных соседей. При этом Европейский союз готов внести свой вклад в борьбу с последствиями пандемии коронавируса и на глобальном уровне, сотрудничая со странами программы Восточное партнерство по трем направлениям: 1) гуманитарные и медицинские нужны, 2) поддержка развития медицинской сферы в странах-партнерах, 3) поддержка в противодействии экономическому кризису, вызванному пандемией.

Так, ранее Евросоюз запустил программу помощи странам-партнерам в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями ТeamEurope. К. Матернова также отметила, что Европейский союз активно сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Еврокомиссия выступила с пакетом экономической помощи для трех стран Восточного партнерства — Грузии, Украины, Молдовы. Также ЕС окажет поддержку более 500 нуждающимся семьям в Азербайджане», — отметила заместитель генерального директора департамента Еврокомиссии.

Программа «Восточное партнерство» была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Minval.az