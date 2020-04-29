В случае возобновления междугороднего сообщения после четвертого мая, перевозка людей в столицу будет осуществляться поэтапно. В первую очередь это будут жители столицы и Сумгайыта.

Об этом сказала Trend заведующая сектором связей с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, пока что Оперативный штаб при Кабинете министров не давал никаких поручений в связи с возобновлением междугородних пассажироперевозок с четвертого мая.

«Однако в случае, если перевозки будут возобновлены, 56 автовокзалов и автостанций, которым Госслужба направила официальные письма и указания, будут действовать согласно установленному Плану. Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме. Также будет увеличено и число автобусов по конкретным маршрутам. Однако все не смогут одновременно вернуться в столицу. В первую очередь будут доставлены жители Баку и Сумгайыта. Далее смогут вернуться и другие», — добавила Нурида Аллахъярова.

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