На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 0,78 доллара за баррель и составила 17,03 доллара за баррель.
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 0,78 доллара за баррель и составила 17,03 доллара за баррель.
Дата: 2020/04/29 11:10
Раздел: Азербайджан, Экономика
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