В Азербайджане создана уникальная система для проведения тестов на коронавирус.

Как передает Trend, об этом в эфире телеканала AzTV сказал министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев.

Министр отметил, что в нашей стране борьба с пандемией ведется организованно и решительно.

«Следует отметить, что введение карантинного режима было своевременным. Однако, с одной стороны, этот создает серьезные проблемы для экономики стран. На прошедшей сегодня встрече я еще раз отметил, что Президент Ильхам Алиев однозначно заявил, что самое главное для нас — это здоровье людей. Далее — эпидемиологическая ситуация. Наши эпидемиологи могут провести тесты на наличие вируса.

В ближайшее время будут открыты другие больницы. Необходимо отметить, что наши региональные больницы также соответствуют современным стандартам. Как следствие, когда в регионах выявляется зараженный человек, нет необходимости доставлять его в Баку, так как на местах принимаются все необходимые меры. Это важно для предотвращения распространения эпидемиологической ситуации по всей стране», — сказал он.

Ширалиев добавил, что механизм защиты от вируса в каждой стране различный.

«Как известно, ситуация в здравоохранении вызвала проблемы во многих странах. Государства столкнулись с такими серьезными проблемами, как большое количество пациентов, нехватка мест для их размещения, нехватка коек, транспортировка пациентов в другие страны и так далее. Это стало большой проблемой во многих странах. Одной из причин этого явилось то, что превентивные меры в этих странах не были предприняты во время. Мы, можно сказать, не сталкивались с этими проблемами, а количество инфицирования было во много раз ниже, чем в других странах.

Каждая страна имеет свои особенности. Болезнь по-разному распространяется в разных странах, механизм защиты от вируса также различен во всех странах. Я думаю, что наша страна смогла своевременно и гибко справиться с этими проблемами, и теперь мы все видим результаты.

Я хотел бы подчеркнуть, что 5 тысяч тестов и 18 лабораторий задействованных в стране — это очень большая цифра. Даже после заболевания тесты проводятся еще два раза, чтобы поставить точный диагноз. Вся работа продолжающаяся в борьбе с пандемией, нацелена на то, чтобы ситуация изменилась к лучшему», — подытожил министр.

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