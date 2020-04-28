Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов в 2020 году инвестировать более 250 млн евро в проекты в Азербайджане, заявил глава банка Сума Чакрабарти.

«В 2019 году объем наших инвестиций в Азербайджан был на низком уровне (17 млн евро). В 2020 году мы планируем существенно увеличить их объем. В частности, мы готовы вложить более 250 млн евро в проекты в Азербайджане», — сказал Чакрабарти во вторник в ходе видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава ЕБРР отметил, что банк готов активно кредитовать проекты в государственном и частном секторе Азербайджана. «В частности, в ближайшие несколько недель мы выделим 20 млн евро на 5 проектов. Кроме этого, имеется договоренность с Центральным банком Азербайджана о своп-операции на сумму 50 млн евро», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Чакрабарти подчеркнул, что ЕБРР заинтересован в запуске в Азербайджане проекта «зеленый город», в реализацию которого готов вложить 150 млн (евро). «Кроме этого, мы готовы вложить 100-200 млн евро в проекты в сфере улучшения электроэнергетической сети. Также готовы профинансировать проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), приватизации госкомпаний, готовы осуществить пилотный проект в сфере орошения, оказать коммерческим банкам в Азербайджане техническую помощь, готовы работать с субъектами малого и среднего бизнеса с целью диверсификации экономики», — отметил глава ЕБРР.

Президент Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что одной из задач, стоящих перед экономикой Азербайджана является снижение доли «теневой экономики». «В настоящее время между Азербайджаном и ЕБРР обсуждается 9 проектов. Мы заинтересованы в больших инвестициях с целью выхода из кризиса (из-за коронавирусной инфекции) с минимальным ущербом. У нас также есть необходимость в экспортной поддержке со стороны вашего банка», — отметил он.

Алиев также выразил заинтересованность Азербайджана в финансировании совместно с ЕБРР проектов по улучшению системы орошения в секторе АПК. «В 2019 году Азербайджан сильно пострадал от засухи, в 2020 году имеется такая же проблема. Мы создали специальную комиссию в этой сфере. В ряде случаев наши потери воды при орошении составляют 40-50%. Мы готовы выделить и свои средства на эти цели», — отметил он.

Президент также подчеркнул готовность Азербайджана обсуждать с ЕБРР декоммерциализацию деятельности государственных компаний, в том числе их частичную приватизацию.

Minval.az