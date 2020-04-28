Центральный банк будет стремиться обеспечить в максимально короткие сроки процесс возврата вкладов вкладчикам ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank», чьи лицензии аннулированы с 28 апреля, заявил глава Центробанка Эльман Рустамов.

«Мы будем стараться максимально быстро вернуть средствам вкладчикам этих двух вкладов. Фонд страхования вкладов обладает достаточными ресурсами для осуществления этого процесса», — сказал Рустамов в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», финансовая система Азербайджана устойчива. «Да, есть проблемные банки. В четырех из них мы вчера внедрили временное администрирование, у двух из этих банков сегодня мы аннулировали лицензию. Удельный вес проблемных банков на рынке незначителен и составляет 3-4%. Это не новая проблема, мы о ней знали», — отметил он.

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