Конвалецентный плазменный метод, используемый в лечении больных коронавирусом, отныне будет применяться и в Азербайджане.

Как говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), данный метод подразумевает использование в лечении тяжело больных плазмы крови, взятой Банком крови у людей, которые ранее были заражены COVID-19, но полностью излечились.

Донорами плазмы крови для больных коронавирусом могут стать лица, которые вылечились от клинически доказанного диагноза COVID-19, тесты на коронавирус у которых по истечению не менее 14 дней после клинического выздоравливания дважды оказывались негативными, добровольцы в возрасте 18-60 лет, мужчины, небеременные женщины (у которых не было выкидыша и аборта), а также люди, которым не делали переливание крови.

Подходящий донор заполняет форму о согласии, и проходит обследование. Далее у нее берется кровь, и проводятся лабораторные тесты. Согласно результатам тестов, у доноров методом афереза берется плазма. Процедура длится около 45-60 минут. В течение месяца у донора можно брать плазму не более трех раз, с первой даты взятия плазмы необходимо соблюдать интервал в 7-10 дней.

Данная процедура не представляет никакой угрозы для донора, комплекты, используемые в ходе процедуры афереза – одноразовые и стерильные.

TƏBİB отправляет данные об излечившихся больных в Центральный банк крови и доноры плазмы отбираются последним. Добровольные доноры приглашаются в Банк на основании системы очередности. Плазма крови направляются больницам на основании запросов, то есть ни сам больной, ни его близкие не могут обратиться для получения плазмы.

Minval.az