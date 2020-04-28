Сегодня печальная для нашей страны дата – 28 апреля. Ведь именно в ночь на 28 апреля в 1920 году 11-я Красная Армия принесла в Азербайджан страшные потрясения – от конца Азербайджанской Демократической Республики, простоявшего у руля всего 18 месяцев, до 70-ти лет колониального режима СССР. Согласно мнению Натига Мамедзаде, доктора философии по истории, заведующего отделом Института истории имени А.Бакиханова НАНА, события 27-28 апреля 1920 года являются оккупацией и в историческом, и в политико-правовом контексте, и сомнений быть не может.

В ночь на 27 апреля 1920 года части ХI Красной Армии Советской России перешли границу Азербайджанской Демократической Республики (АДР), независимость которой была де-факто признана на Парижской конференции, определявшей политический облик послевоенного мира. Поэтому падение АДР имело место вследствие внешней военной агрессии. Но за короткий период своей деятельности АДР успела утвердить сам фундамент современной азербайджанской государственности. И с этим пришлось считаться новой, большевистской власти. Собственно, парламент АДР принял решение сдать власть большевикам с условием сохранения независимости Азербайджана.

Наступлению войск Советской России на Азербайджан предшествовал очередной этап военной агрессии со стороны армян. Армянские военные соединения вторглись в западные районы Азербайджана и заняли целый ряд населенных пунктов в Карабахе и Зангезуре. Агрессия сопровождалась актами массового истребления, жестокого насилия в отношении местного азербайджанского населения, что вынудило правительство АДР перебросить лучшие военные части государства на защиту родных земель. В течение апреля 20-тысячное войско под командованием генерала Габиб бека Салимова освобождало Карабах от армянских военных формирований. 27 апреля Салимов телеграфировал военному министру генералу Самед беку Мехмандарову о готовности находившихся под его командованием сил осуществить дальнейшее наступление в целях освобождения захваченных армянскими агрессорами районов Зангезура. Но генерал Салимов и подумать не мог, что это был последний день существования АДР!

Переброска значительных военных сил на пресечение армянской агрессии естественным образом ослабила защиту северных границ Азербайджана. В ночь с 26 на 27 апреля 1920 года части ХI Красной армии РСФСР перешли северную границу Азербайджана и взяли направление на Баку. Серьезное сопротивление им было оказано лишь у станции Ялама. Укрепленные в этом районе позиции азербайджанского пехотного полка пытались приостановить продвижение российско-большевистской армии. Однако в ходе развернувшегося боя бронепоездам ХI Красной армии удалось преодолеть сопротивление значительно уступавших в численности и вооружении азербайджанских сил. 350 военнослужащих Азербайджанской Армии, грудью вставших на пути большевистских войск, пали смертью героев.

Формально Азербайджанская Советская социалистическая республика оставалась независимой до конца 1922 года. Затем в течение почти 70 лет она находилась в составе СССР, но даже в рамках единой союзной державы Азербайджан сохранил атрибуты государственности. Так что самим сохранением государственности наш народ обязан, прежде всего, АДР, чем и определяется ее исключительно важная, поистине судьбоносная роль в истории азербайджанского народа.

Все же, несмотря на целый пласт трагических процессов и событий, пережитых азербайджанцами в советский период, за последующие после падения АДР семь десятилетий имели место и неоспоримые выдающиеся достижения, прежде всего в сферах экономики, образования, здравоохранения, науки и культуры, социальной сфере. Благодаря в том числе и достижениям советского периода Азербайджан вошел в XXI век в качестве самодостаточного государства. Всё это – наша история, со всем тем великим и трагическим, позитивным и негативным, что в ней происходило. Поэтому ее следует оценивать объективно, а не подгонять под собственные политические или идеологические предпочтения.

АДР сыграла неоценимую историческую роль в судьбе нашего народа. И не только нашего, ведь это была первая республика на всем мусульманском Востоке. Рожденная в условиях революционных потрясений, гражданской и мировой войн, АДР стала тем «детищем» истории, которым по праву может гордиться азербайджанский народ. Именно это государство возвело в ранг национальной идеи уникальный синтез веры, свободы и патриотизма, отраженный в сине-красно-зеленом флаге нашей Республики – символе принадлежности Азербайджана к исламской религии, тюркскому миру и европейской цивилизации.

Первый глава АДР, председатель Национального Совета Мамед Эмин Расулзаде, председатель парламента Алимардан бек Топчибашев, главы правительственных кабинетов Фатали Хан Хойский и Насиб бек Усуббеков, другие деятели Демократической Республики – все они внесли значительный вклад в дело огосударствления азербайджанского сознания.

АДР оставила после себя целый ряд громадных достижений в самых различных областях – политике, экономике, военном строительстве, культуре. Достаточно упомянуть объявление азербайджанского языка государственным языком, создание Бакинского Государственного Университета, формирование Национальной Армии и других государственных институтов, освобождение Баку и защиту родного Карабаха. Но главное, великая плеяда лидеров АДР, хоть и вынуждена была ровно 100 лет назад уйти с политической сцены, но сделала это с осознанием исполненной миссии стратегического значения – нация и государственность Азербайджана были сохранены! Поэтому в столетнюю годовщину падения Азербайджанской Демократической Республики мы имеем еще одну возможность воздать им всем дань памяти и безграничной благодарности!

Записала Яна Мадатова

Minval.az