Узнал, что есть те, кто счел данное интервью не достаточно «зубастым». Мол, не было ответов Э.Мамедъярова на регулярную критику со стороны Т.Зульфугарова. Со всей ответственностью заявляю, что это чушь несусветная. Само интервью Э.Мамедъярова было достаточно содержательным и информативным для тех, кто хочет и может вникать в суть вопросов и ответов.

Ничего большего глава МИД, не только Азербайджана, но и любой иной страны, себе позволить не может. Жаждущих публичных разборок, разбитых стаканов и прочей клоунады отсылаю в наш шоу-биз. Подписывайтесь на интернет-канал или страницу в Фейсбуке какого-нибудь «звездуна» и будет вам счастье.

И еще. Прекрасно помню Т.Зульфугарова в период, когда он был главой МИД, потом несколько лет был не при должности, ожидая ее. Помню я и его послом нашей страны в Латвии. Это был человек, либо предпочитавший многозначительно отмолчаться, либо озвучивающий шаблонные, всем известные вещи. Сейчас он , не имея никакой должности и не неся никакой ответственности за ход переговорного процесса, являясь блоггером и политическим аналитиком, выступает с критикой в адрес главы МИД. Но его нынешний статус не позволяет рассчитывать на то, что Э.Мамедъяров воспримет его в качестве оппонента, достойного полемики. Глава нашего МИД может отвечать главе МИД РА или иной другой страны.

Вот уйдет Э.Мамедъяров в отставку, тогда и будут они с Т.Зульфугаровым в одном статусе. А пока, сорри…

Акпер Гасанов

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