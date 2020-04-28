Обнародована новая версия календаря чемпионата мира по «Формуле-1».
Как сообщает немецкое издание Bild, соревнования будут состоять из 17 этапов.
Отмечается, что Гран-при Азербайджана пройдет 6 сентября. Соревнование в Баку станет 7-м этапом чемпионата.
Стартующие 5 июля в Австрии соревнования завершатся в декабре в Абу-Даби. В Венгрии, так же как и в Австрии и Великобритании, будут организованы два этапа.
Календарь чемпионата мира Формулы 1 2020 года по версии Bild
1. 5 июля Шпильберг (Австрия)
2. 12 июля Шпильберг (Австрия)
3. 26 июля Сильверстоун (Великобитания)
4. 2 августа Сильверстоун (Великобитания)
5. 16 августа Будапешт (Венгрия)
6. 23 августа Будапешт (Венгрия)
7. 6 сентября Баку (Азербайждан)
8. 20 сентября Сингапур
9. 27 сентября Сочи (Россия)
10. 4 октября Шанхай (Китай)
11. 11 октября Сузука (Япония)
12. 25 октября Остин (США)
13. 1 ноября Мехико (Мексика)
14. 8 ноября Сан-Паулу (Бразилия)
15. 22 ноября Вьетнам (Ханой)
16. 6 декабря Сахир (Бахрейн)
17. 13 декабря Абу-Даби (ОАЭ)