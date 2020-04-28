Обнародована новая версия календаря чемпионата мира по «Формуле-1».

Как сообщает немецкое издание Bild, соревнования будут состоять из 17 этапов.

Отмечается, что Гран-при Азербайджана пройдет 6 сентября. Соревнование в Баку станет 7-м этапом чемпионата.

Стартующие 5 июля в Австрии соревнования завершатся в декабре в Абу-Даби. В Венгрии, так же как и в Австрии и Великобритании, будут организованы два этапа.

Календарь чемпионата мира Формулы 1 2020 года по версии Bild

1. 5 июля Шпильберг (Австрия)

2. 12 июля Шпильберг (Австрия)

3. 26 июля Сильверстоун (Великобитания)

4. 2 августа Сильверстоун (Великобитания)

5. 16 августа Будапешт (Венгрия)

6. 23 августа Будапешт (Венгрия)

7. 6 сентября Баку (Азербайждан)

8. 20 сентября Сингапур

9. 27 сентября Сочи (Россия)

10. 4 октября Шанхай (Китай)

11. 11 октября Сузука (Япония)

12. 25 октября Остин (США)

13. 1 ноября Мехико (Мексика)

14. 8 ноября Сан-Паулу (Бразилия)

15. 22 ноября Вьетнам (Ханой)

16. 6 декабря Сахир (Бахрейн)

17. 13 декабря Абу-Даби (ОАЭ)

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