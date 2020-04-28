В 2019 году Счетная палата Азербайджана обеспечила восстановление средств в объеме 21,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов на очередном заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, из них 19,6 млн манатов были восстановлены в госбюджет, 1,3 млн манатов — во внебюджетные государственные фонды, а 335 тыс. манатов — на счета госструктур.

В.Гюльмамедов также отметил, что в отчетном периоде обеспечено возмещение в натуральной форме товаров и материалов на сумму 3 млн манатов, выполнение невыполненных работ стоимостью 1,1 млн манатов, замещение сверх выплаченных средств в объеме 2,8 млн манатов за счет будущих выплат, погашение дебиторской задолженности на сумму 5,4 млн манатов, списание необоснованной кредиторской задолженности на сумму 376 тыс. манатов.

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