Исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна cпрогнозировали дату окончания пандемии COVID-19 в разных странах мира.

По их прогнозам, в Азербайджане это должно произойти к 14 июня.

Согласно исследованию, в России распространение пандемии коронавируса завершится 20 июля 2020 года. В Грузии — 6 июня, в Кыргызстане — 18 июня, а в Молдове — 25 июня. В Украине прекращение пандемии прогнозируется 28 июля текущего года. В Беларуси шествие коронавируса завершится 14 августа, а в Армении — 20 августа. В Казахстане прекращение пандемии прогнозируется только к 27 сентября.

Для составления прогноза ученые-исследователи изучили данные по пандемии коронавируса по 131 стране и составили математическую модель распространения инфекции — SIR-модель, в которой описывается динамика по восприимчивым к заражению, инфицированным и выздоровевшим.

Сингапурские исследователи предупреждают, что это всего лишь прогноз, напоминая, что ко всем прогнозам надо относиться осторожно, без «чрезмерного оптимизма».

Minval.az