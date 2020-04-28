Они остаются актуальными и поныне

В СССР любили торжественно отмечать «правильные» исторические даты, прежде всего «круглые» и юбилейные. И можно, конечно, пофантазировать, какие торжества были бы устроены 28 апреля 2020 года в честь столетнего юбилея, как фарисейски выражались в СССР, «советизации Азербайджана», если бы СССР с его «руководящей и направляющей» Коммунистической партией дожил бы до наших дней.

Но СССР на карте, к счастью, уже нет. Независимость Азербайджана восстановлена, и над Баку вновь поднят азербайджанский триколор. А еще —нет советской цензуры, и уже не диссидентские «самиздатовские» брошюрки напоминают о том, что «советизация» на самом деле представляла собой вооруженную аннексию, и что Азербайджан стал советским не потому, что это был выбор нашего народа, а потому, что Ленину со товарищи «взять Баку было крайне, крайне необходимо». И взяли, сломав сопротивление небольшого гарнизона станции Ялама. И эта аннексия обернулась для Азербайджана семью десятилетиями колониального грабежа, репрессий и жесточайшего угнетения. А еще — перекройки границ в пользу Армении.

Историки знают: если на 1 января 1920 года территория Азербайджанской Демократической Республики составляла 113,9 тысяч кв. км, то теперь общая площадь территории Азербайджанской Республики составляет 86,6 кв.км. Уже в 1921 году Армении был передан Зангезурский уезд, в результате чего Нахчыван и граница с Турцией были отрезаны от остальной территории Азербайджана. В 1922 году в составе Армении оказались Дилижан и Гейча. В 1929 году Москва дарит Армении несколько сел Нахчывана. Территориальные «подарки» были и в шестидесятые, и даже в восьмидесятые годы. Можно вспомнить и репрессии, выкосившие цвет национальной интеллигенции Азербайджана, и запрет народных музыкальных инструментов, включая уд и тар, и «секвестирование» истории, и многое другое.

И, конечно же, никуда не исчез простой и банальный колониальный грабеж, ради которого все и затевалось. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в феврале 2020 года на заседании Консультативного совета Южного газового коридора, напомнил: «Во времена, когда Азербайджан не был независимым, было добыто более 1 миллиарда тонн нефти. Если бы в то время Азербайджан был независимым, то сегодня мы могли бы стать одной из самых богатых и процветающих стран мира. Но эти природные ресурсы не служили интересам азербайджанского народа». В переводе: нашу нефть у нас просто украли. Так же, как беззастенчиво крали золото и хлопок, руду и запасы строительного камня. В течение всего «советского» периода своей истории Азербайджан отстегивал в общесоюзную «копилку» куда больше, чем получал из нее, и в результате занимал одно из последних мест по уровню жизни и социальным показателям. И все это, как бы помягче, очень трудно уравновесить воплями о «вкусном пломбире». Да, Москве был нужен Азербайджан, нужны нефть и газ, нужны железные дороги, выход к границе с Ираном и Турцией, нужны точки для военных баз и радарных станций, но вот азербайджанцы ей только мешали. В особенности те, кто помнил, что они азербайджанцы.

Казалось бы, сегодня, в независимом Азербайджане, уже можно было бы отнестись к 28 апреля как к истории. Тем более что хватает тех, кто с видом «капитана Очевидность» изрекает новомодные сентенции, что разумно и правильно «смотреть вперед, а не назад», «не зацикливаться на исторических обидах» и вообще «смотреть в будущее». Только вот вся эта банальщина не отменяет простого факта: знать свою историю надо. Извлечь из нее уроки и сделать выводы — тем более. Особенно на фоне нынешней раскрутки советской ностальгии в РосСМИ и уверениях Владимира Путина, будто бы в бывших республиках уже «не боятся» интеграции.

Сегодня об этом не очень любят вспоминать, но тогда, по горячим следам военного вторжения, московские эмиссары не торопились объявлять в Баку, что с независимостью Азербайджана покончено. Нет, все было тоньше и оттого еще бесстыднее: большевики обещали, что суверенитет Азербайджана и его территориальная целостность будут сохранены, просто у власти — конечно же, временно! — будут поставлены азербайджанские же большевики. И на бумаге, возможно, все действительно выглядело не так страшно.

А потом…

Потом оказалось, что соблюдать подписанные договоры Москва вовсе не считает для себя обязательным. Особенно если у противной стороны нет в руках должных силовых рычагов.

Только вот перевес в военной силе тоже еще ничего не гарантирует. 28 апреля 1990 года, в 70-ю годовщину, назовем вещи своими именами, второй аннексии Азербайджана, никаких ожидаемых торжеств уже не устраивалось. Потому что совсем недавно было 20 января того же 1990 года. И один из самых кровавых эпизодов той трагедии развернулся как раз у помпезного памятника XI Армии. Торжественно отмечать годовщину вооруженного вторжения в Азербайджан XI Красной Армии после того, что здесь натворила, условно говоря, «XII Красная Армия» — на это Москва банально не решилась. Не то чтобы у военной комендатуры заговорила совесть. Просто даже «головы под фуражками» понимали: в городе, где совсем недавно советские танки прошли по людям, а на следующее утро на улицах жгли партбилеты, по поводу таких фарисейских юбилеев лучше «не светиться».

И это, пожалуй, главное, что сегодня означает в нашем календаре эта дата — 28 апреля.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az