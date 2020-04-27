Ровно 100 лет назад, 28 апреля 1920 года, отряды 11-й Красной армии вошли в Азербайджан, положив конец Азербайджанской Демократической Республике, которая просуществовала с мая 1918 по апрель 1920 года. Таким образом, в Азербайджане была установлена Советская власть.

В результате оккупации была свергнута Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая 23 месяца, отменены все атрибуты независимого государства, а азербайджанская территория присоединена к советской империи.

Отметим, в марте 1920 года армяне подняли мятеж в Карабахском регионе Азербайджана. Правительство АДР оказалось вынужденным направить армию в Карабах, чтобы защитить граждан от геноцида. По этой причине Баку фактически остался без защиты. В ночь с 26 на 27 апреля 1920 года части XI Красной армии, перейдя на территорию Азербайджана с Хачмаз-Яламинского направления, вошли в Баку. На последнем заседании азербайджанского парламента 27 апреля обсуждался ультиматум большевиков о сдаче власти. Мамед Эмин Расулзаде и другие выступили против оккупации. Однако по причине сложившихся исторических условий и неравных сил правительство АДР оказалось вынужденным подписать соглашение, состоящее из 6 статей, и передать власть большевикам. Соглашение предусматривало продолжение деятельности политических партий и неприкосновенность политических деятелей Азербайджанской Республики. Однако после оккупации политические партии были закрыты, деятельность партии «Мусават» запрещена, а члены партии репрессированы. Кроме того, губернатор Гянджи Худадат бек Рафибеков был расстрелян, премьер-министры Насиб бек Юсифбейли и Фаталихан Хойски убиты при неизвестных обстоятельствах, Мамед Эмин Расулзаде был арестован.

После оккупации в Азербайджане произошло около 150 бунтов против большевиков. Самый большой из них начался в Гяндже 26 мая 1920 года. Во время бунта, длившегося до 4 июня, бойцы азербайджанской армии и жители Гянджи убили 8 тысяч русских солдат. Брошенные в Гянджу дополнительные дивизии утопили в крови мятеж, разрушили до основания город, убили около 10 тысяч жителей Гянджи.

За 71 год существования советской армии день оккупации 28 апреля отмечался как официальный праздник. И только в 1991 году, после восстановления независимости Азербайджана, правда о 28 апреля была объявлена народу и заняла достойное место в истории. С тех пор 28 апреля отмечается как день оккупации, а 28 мая как день Республики.

Minval.az