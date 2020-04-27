Цена на нефть в период после устранения коронавирусной инфекции COVID-19 не будет превышать $35 за баррель, заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Михаил Забелин.

«Россия и Азербайджан — это те страны, бюджет которых пополняется за счет своих энергоресурсов. Не буду говорить про ОПЕК и про то, какие были предприняты меры — правильные или неправильные. Наши нефтяники и компании, занятые в нефтяном секторе, сходятся на том, что даже после карантина из-за коронавируса COVID-19 цена нефти не будет превышать $35 за баррель. Если сейчас цена марки WTI составляет около $15 за баррель, Brent — $20, то Azeri Light — $18,7. Это, безусловно бьет по экономике Азербайджана”, — сказал Забелин в понедельник на онлайн-конференции на тему «Россия-Азербайджан: совместные пути выхода из постэпидемиологического и энергетического кризиса».

Депутат также отметил, что в связи с текущими условиями нефтяным компаниям Азербайджана, России и других стран-участников СНГ следует решать вопросы переработки нефти, в частности, строить нефтеперерабатывающие заводы для того, чтобы не продавать сырье. «Это будет важным компонентом для поддержки нефтепроизводителей», — цитирует «Интерфакс» Забелина.

Minval.az