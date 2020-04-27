России и Азербайджану следует начать вести работы по созданию национальных криптовалют, считает зампред Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов.

«Сегодня мы наблюдаем, что развитие электронной коммерции является невероятным трендом. Мы снова возвращаемся к криптовалюте. Первая национальная криптовалюта появилась в Китае — криптоюань. Китай активно проводит данную политику», — сказал Чернышов в понедельник на онлайн-конференции на тему «Россия-Азербайджан: совместные пути выхода из постэпидемиологического и энергетического кризиса».

По словам политика, Россия и Азербайджан должны перенять опыт Китая в этой области.

«Россия и Азербайджан не должны оставаться в стороне, потому что это (криптовалюта) является историей будущего и с ней все мы будем сталкиваться», — цитирует «Интерфакс» политика.

Minval.az