«Выпускные экзамены для XI классов были проведены в прошлом году в апреле. ГЭЦ сделал заявление в этой связи, мы вместе принимаем решения».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, в экзаменационные вопросы не включаются темы, изучаемые в апреле и мае:

«На первом приемном экзамене в июне ГЭЦ заранее объявляет программу. Теперь, с учетом нынешней ситуации, темы объясняются как онлайн, так и на телеуроках. Возможно, будет рассмотрен вопрос не включения в экзамены тем программы последних 2-3 месяцев.

ГЭЦ готовит экзаменационные вопросы на основе государственных стандартов. На выпускных экзаменах мало место уделяется темам последних месяцев. Телеуроки начались с 11 марта. Это создает возможность преподавания каждого предмета школьной программы. Виртуальная школа рассчитана на закрепление телеуроков. Учащимся очень важно смотреть телеуроки, учителя подробно объясняют каждую тему. У каждого учащегося IX и XI классов есть возможность обучаться и ответственно отнестись к выпускным экзаменам».

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