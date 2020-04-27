Россия и Азербайджан по сравнению со многими другими странами намного эффективнее противодействуют распространению пандемии коронавируса COVID-19, заявил российский политолог и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков.

«Правительства наших стран приняли достаточно быстрые и энергичные меры. В частности, они закрыли границы со странами, в которых наблюдалась наибольшее число вспышек коронавируса: Россия закрыла границу с Китаем, Азербайджан — с Ираном. Нам удалось предотвратить первую волну распространения, не дать возможность бесконтрольному проникновению вируса на территорию наших стран”, — сказал Марков в понедельник на онлайн-конференции на тему «Россия-Азербайджан: совместные пути выхода из постэпидемиологического и энергетического кризиса».

Марков также отметил, что Россия и Азербайджан успешно ввели карантинные меры по самоизоляции. «Это является главной причиной улучшенной ситуации по сравнению с другими странами с точки зрения числа умерших от коронавируса. МЧС России по распоряжению президента России Владимира Путина предпринял меры по строительству 16 крупных эпидемиологических госпиталей рядом с городами-миллионниками. Госпиталь в Коммунарке уже функционирует, остальные должны в ближайшие дни ввести в строй, что существенно расширит коечный фонд в случае эпидемии”, — цитирует «Интерфакс» Маркова.

Политолог вместе с этим отметил, что причиной столь низкого количества умерших от коронавируса в России и Азербайджане является приверженность к проведению масштабных прививок от туберкулеза в раннем детстве. «Самое лучшее сравнение данной теории — это Западная и Восточная Германия. В последней все происходит достаточно лучше. Такие же сравнения есть и в странах Латинской Америки”, — отметил Марков.

Марков также отметил, что в рамках предпринятых мер имели место и ошибки. “У нас (в России) самая сильная ошибка была, когда вводили пропуска в Москве, в результате чего это привело к большой толпе людей на входе в московское метро. Наверное, ни одна страна не избежала подобного рода проблемам», — отметил Марков.

Кроме того политолог отметил, что с учетом того, что Азербайджан и Россия являются странами-производителями продукции АПК, в посткризисный период это может успешно сказаться на росте экономики двух стран ввиду высокого спроса на данную сферу в мире.

Minval.az