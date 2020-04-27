Задержан представитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района по городу Исмаиллы Магеррам Ахмедов. Об этом говорится в совместном сообщении СГБ и Генеральной прокуратуры.

На основании поступившей информации о незаконных действиях представителя Исполнительной власти Исмаиллинского района по городу Исмаилы Магеррама Ахмедова, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Как отмечается в совместной информации СГБ и Генпрокуратуры, было установлено, что Магеррам Ахмедов, нарушив требования Постановления Кабинета Министров № 124 от 2 апреля 2020 года «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджанской Республики», за деньги выдавал справки о работе физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью на территории района без создания юридического лица и не имеющих отношения к соответствующим категориям, без прохождения регистрации на портале icazə.e-gov.az, а также присваивал выделяемую государством продовольственную помощь, предназначенную для малоимущих семей.

Во время осмотра административного здания представительства по городскому территориальному округу и дома Магеррама Ахмедова в селе Миджан были обнаружены пластиковые банковские карты на имена различных физических лиц, было установлено, что Ахмедов оформлял банковские карты на имена близких родственников, таким путем в течение 2016-2020 лет незаконно присвоил средства на сумму 12.400 манатов.

Наряду с этим при обыске были обнаружены и изъяты наличные деньги, незаконные справки, выданные на имя отдельных лиц в связи с тем, что они якобы работают и соответствующие записи, а также продовольственные свертки, предусмотренные для малообеспеченных семей, другие важные документы и предметы.

На основании первичных доказательств, собранных в ходе следствия, по факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье УК 311.1 (получение взятки), М.Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Обращаясь к гражданам, пострадавшим от подобных противозаконных действий, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура просят их сообщить на «горячую линию 161» Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Minval.az