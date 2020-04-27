Министр образования Джейхун Байрамов прояснил ситуацию с проведением «Последнего звонка» в этом году.

Байрамов отметил, что «Последний звонок» занимает особое место в жизни каждого человека:

«Но нужно безошибочно определять приоритеты. Учащиеся 11-го класса – достаточно зрелые люди. Это мероприятие можно провести и в дальнейшем. Я не исключаю и того, что некоторые наши учащиеся, продемонстрировав креативность, могут провести его и в онлайн-режиме. Я думаю, что все мы, проявив ответственность, должны временно отказаться от проведения массовых мероприятий», — передает его слова АПА.

Minval.az