В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 33 человек, один скончался, сообщает оперативный штаб.

«Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 33 зараженных COVID-19, один скончался. В тоже время за сутки вылечились и отпущены домой 23 человека», — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1678, общее число умерших – 22, число вылечившихся — 1162.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 494 человека. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 26 — средней тяжести, остальных — стабильное», — подчеркивает штаб.

За весь период в Азербайджане проведено 128,807 тыс. тестов на коронавирус.

Minval.az