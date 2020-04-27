Определен новый состав азербайджанской делегации в ПАСЕ. С целью дальнейшего развития межпарламентских связей на пленарном заседании Милли Меджлиса 24 апреля были избраны руководители 82 рабочих групп.

Как сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, в состав делегации Азербайджана в ПАСЕ входят глава делегации Самед Сеидов, Севиндж Фаталиева, Асим Моллазаде, Турал Гянджалиев, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Кёнуль Нуруллаева, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа, Эркин Гадирли.

Сообщается, что список нового состава делегации отправлен в ПАСЕ.

Minval.az