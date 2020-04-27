Завершился прием обращений на получение единовременных выплат.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В информации отмечается, что одной из мер социальной поддержки в связи с пандемией, стала выплата единовременного пособия в размере 190 манатов безработным и малообеспеченным лицам, потерявшим работу из-за особого карантинного режима.

По поручению главы государства, охват единовременной платежной программы был увеличен в 3 раза, а количество малоимущих лиц, охваченных программой, достигло 200 тысяч 600 тысяч.

На сегодняшний день выплаты перечислены 400 тыс. из них, еще 200 тыс. будут произведены выплаты а по результатам рассмотрения.

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