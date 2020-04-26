Как сообщалось ранее, Оперативный штаб при Кабмине принял в пятницу, 24 апреля, решение смягчить часть ограничений с 27 апреля в связи с превентивными мерами в рамках борьбы с пандемией.

Напоминаем, что с 00:00 27 апреля по всей стране разрешается:

1) Начнется прием граждан в центрах ASAN Xidmet посредством заблаговременнной записи в онлайн-очередь через мобильное приложение ASAN, веб-сайт и колл-центры.

2) Возобновлена деятельность в следующих областях работы и услуг:

● индивидуальное обучение и репетиторство (кроме групповых занятий)

● продажа книг

● продажи газет

● продажа канцтоваров

● печать и копирование

● фотостудии / фотостудии

● услуги по уборке в отдельных квартирах

● услуги по пошиву одежды

● продажа косметики и парфюмерии

● продажа одежды

● продажа обуви и кожгалантереи

● продажа золота и других украшений и ломбард

● продажа и ремонт мобильных устройств, запчастей и аксессуаров

● продажа и ремонт компьютерной техники

● продажа электроники и бытовой техники

● продажа мебели

● продажа автомобилей

● продажа химической продукции

● продажа цветов и растительных продуктов

● продажа сельхозтехники, запчастей и оборудования

● продажа удобрений и агрохимических продуктов

Ограничение на деятельность указанных сфер при торговых центрах и моллах остается в силе.

Разрешение на передвижение лиц, работающих в областях деятельность которых не ограничена, активно после того, как работодатель с использованием электронной подписи добавит их имена на портале icaze.e-gov.az.

В период пандемии деятельность соответствующих структур и служб на территории страны должна осуществляться в соответствии с необходимыми правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими нормами. Указанные правила будут подготовлены и представлены общественности оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Вместе с тем, с 00:00 27 апреля 2020 года при отправке SMS на номер 8103 с целью выхода из дома, период разрешения увеличивается с 2 до 3 часов. Поскольку с вышеуказанной даты сняты ограничения по некоторым сферам деятельности, отправка SMS для получения разрешения на номер 8103 будет применяться в следующих случаях:

● Цифра 1 — для того, чтобы покинуть место жительства в связи с неотложными медицинскими потребностями или получением лечения по графику (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города, при необходимости межрайонного и междугороднего движения учитываются расстояние между адресами, продолжительность процедуры лечения, срок возврата определяется справкой, выданной врачом, и при необходимости предоставляется сотрудникам полиции);

● Цифра 2 — для того, чтобы покинуть место жительства в связи с необходимостью использования услуг по областям, в которых в настоящее время разрешена деятельность (разрешение выдается 1 раз в день в течение 3 часов);

● Цифра 3 — чтобы покинуть место жительства для участия в церемонии похорон близкого родственника.

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