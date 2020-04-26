Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты (190 манатов) для еще 50000 малообеспеченных граждан, включая безработных и лиц, занятых в неформальном секторе и потерявших работу из-за особого карантинного режима.

Как говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты, по поручению президента Ильхама Алиева объем программы единовременных выплат был увеличен в три раза, и единовременные выплаты должны получить 600 тысяч человек. С 9 апреля процесс оплаты осуществляется ежедневно. Выплаты уже получили 400000 граждан. В общей сложности им было перечислено 76 миллионов манатов.

Лицам, которым перечислили единовременные выплаты, будет отослано SMS-сообщение на телефонные номера, отмеченные при обращении для регистрации.

После поступления уведомления граждане в предусмотренном порядке должны получить разрешение для выхода из дома. Если в полученном SMS-сообщении будет указано ООО «Азерпочт», они могут обратиться в любое почтовое отделение, а в случае указания банка, получить деньги в любом филиале банка, представив удостоверение личности.

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