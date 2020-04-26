Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, в утренние часы будет туман, северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

27 апреля в районах Азербайджана в основном будет без осадков, но ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются дожди. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью -3+2, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az