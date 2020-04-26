С целью поддержки физических лиц (не занимающихся предпринимательской деятельностью) будут созданы возможности для реструктуризации ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в результате 23 тыс. заемщиков по ипотечным кредитам на общую сумму 1.1 млрд манатов смогут воспользоваться созданными возможностями, кредиты на основании обращений заемщиков будут реструктуризованы.

В то же время с целью стимулирования выдачи кредитов банками за счет своих средств принято решении о снижении степени риска по кредитам данной категории с 100 до 50 процентов.

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