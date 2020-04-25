Поскольку изменение места работы учителей осуществляется в электронном порядке, в текущем году нет никаких препятствий для проведения конкурса.

Как сказали Trend в министерстве образования, претенденты, которые будут зарегистрированы в установленные даты и подтвердят свою регистрацию в электронном порядке, смогут получить возможность изменить место работы.

По данным министерства, регистрация на конкурс по постоянным трудовым договорам с учителями, работающими в общеобразовательных учреждениях, была завершена. Были одобрены электронные заявки на участие около 1400 кандидатов и завершена обработка информации по электронным заявлениям, а также формирование и утверждение комиссий по собеседованию.

В настоящее время ведутся обсуждения по организации онлайн-собеседований в формате тестов.

«В настоящее время не принято каких-либо решений об отсрочке конкурса по набору учителей в общеобразовательные учреждения, проводимого летом. Осуществляются необходимые мероприятия, связанные с организацией тестового экзамена и проведением собеседования. В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и правил, которые будут применяться в связи с этим, будет принято соответствующее решение, информация об этом будет доведена до сведения общественности», — отмечено в информации.

Minval.az