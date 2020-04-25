Сегодня сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД республики совместно с сотрудниками Абшеронского РУП провели профилактические мероприятия в Хырдалане.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе рейда в Хырдалане были выявлены объекты и парикмахерские, не следующие правилам карантина.

Были оштрафованы лица, покинувшие жилье без соответствующего разрешения. Сотрудники правоохранительных органов объяснили местным жителям о необходимости носить медицинские маски.

В ходе просветительского мероприятия жителям Хырдалана были розданы маски.

Minval.az