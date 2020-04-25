4 мая по инициативе президента Ильхама Алиева как председателя Движения Неприсоединения посредством видеоконференции будет проведен Саммит Движения Неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом, сообщил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что усиление международной солидарности, мобилизация усилий государств и международных организаций представляют важное значение в условиях пандемии коронавируса. Государства-участники Движения Неприсоединения единодушно поддержали инициативу президента Азербайджанской Республики.

Учитывая то, что членами Движения Неприсоединения являются 120 государств, Саммит будет проведен на основе принципа регионального географического представительства в формате Контактной группы. В Саммите также примут участие руководство ООН, Африканского Союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

Minval.az