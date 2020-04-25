«Предусмотрено оказание государственной поддержки предпринимателям и в апреле, и в мае», заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, после выхода из карантина экономическая активность будет восстановлена не сразу: «Одна из рекомендаций заключается в том, чтобы привлекать к работе и в сфере торговли, и в сферах производства и услуг минимальное число сотрудников. Естественно, это обусловлено, в первую очередь, санитарно-эпидемиологическими правилами. С учетом того, что деятельность не восстановлена в полном объеме, это однозначно повлияет на активность предприятий».

Minval.az