«Продолжительность пандемии точно спрогнозировать невозможно, это зависит от соблюдения правил», сказал на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, предприниматели должны понимать и внедрять новые правила.

«Личная гигиена и социальная дистанция должны стать повседневным образом жизни», — сказал министр.

М.Джаббаров добавил, что в случае достижения санитарно-эпидемиологических показателей прогнозируемого уровня или его превышения и при возникновении каких-то угроз, возможно обсуждение повторного ужесточения мер, и даже планового введения ограничений.

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