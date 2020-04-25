Первый вице-президент Мехрибан Алиева опубликовала в «İnstagram» поздравление, адресованное азербайджанскому народу и мусульманам всего мира с наступлением месяца Рамазан.

В публикации первого вице-президента в «İnstagram» говорится:

«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан, проникнутого самыми добрыми и светлыми чувствами и олицетворяющего торжество добра, милосердия и сострадания! Верю, что в этот священный месяц все наши молитвы и пожелания будут услышаны и Всевышний одарит наш мир своим милосердием. Желаю каждому из вас крепкого здоровья! Да примет Аллах ваш пост!».

Minval.az