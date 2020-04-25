В Бинагадинском районе по адресу 8-й микрорайон, проспект Азадлыг, 174 выявлен ресторан, продолжавший работу, нарушая правила особого карантинного режима.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками 5-го отдела Бинагадинского районного управления полиции (РУП), было выявлено, что владелец ресторана «Pink-House», находящегося по указанному адресу – Первиз Гусейнов и администратор объекта Сейран Аскерзаде принимают клиентов, нарушая правила карантина. В ходе проверки объекта П.Гусейнов, С.Аскерзаде и находившиеся в нем 8 клиентов были доставлены в 5-й отдел Бинагадинского РУП.

За нарушение правил карантина владелец объекта и администратор по решению районного суда были оштрафованы соответственно на 200 и 100 манатов. В отношении клиентов в отделе полиции был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них оштрафован на 100 манатов.

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