Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной дочери Али бея Гусейнзаде Фейзавар ханум, сообщает пресс-служба президента.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной дочери Али бея Гусейнзаде Фейзавар ханум, сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2020/04/25 16:32
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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