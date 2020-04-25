Министерство иностранных дел (МИД) Грузии выразило благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Грузии и осуждение незаконных работ по ограждению, проводимых недалеко от села Тахтидзири оккупированного района Цхинвали.

Данную информацию распространена МИД в «Twitter».

«Грузия высоко оценивает нерушимую поддержку международной общественности своей территориальной целостности и выражает признательность за осуждение незаконных работ по ограждению, проводимых недалеко от села Тахтидзири являющегося зоной оккупации района Цхинвали», — говорится в сообщении.

Minval.az