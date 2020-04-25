Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О полном страховании вкладов». Согласно сообщению сайта главы государства, внесена поправка в статью 3 закона.

Таким образом, в Азербайджане срок полного страхования вкладов в стране продлен еще на 9 месяцев — до 4 декабря этого года.

Отметим, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Целью было предотвратить отток вкладов из банков после двух девальваций маната в 2015 году. 4 марта прошлого года парламент страны продлил срок действия закона еще на год.

Принятие закона оправдало себя, так как уже спустя три месяца после вступления документа в законную силу банковские депозиты в Азербайджане снова начали расти и достигли 8,8 млрд манатов в октябре прошлого года, обновив четырехлетний максимум. В последние несколько месяцев вновь наблюдается тенденция сокращения банковских вкладов.

Minval.az