В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного Управления МВД по борьбе с организованной преступностью, был задержан житель Сабирабадского района О.Эйвазов, получивший путем шантажа в феврале текущего года 990 манатов у жителя Имишлинского района Р.Мамедова, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе расследования было установлено, что в январе нынешнего года О.Эйвазов и его отец А.Эйвазов, пригрозив Р.Мамедову распространением порочащих его сведений, путем шантажа получили у последнего 6 000 манатов. А.Эйвазов также был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.1 и 182.2.2 УК Азербайджана.

Minval.az