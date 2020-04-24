Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №3 и заключенные Курганской области создали пластилиновый мультфильм о последствиях алкоголизма и наркомании поз названием «Как Колобок попал в тюрьму». Об этом сообщает пресс-служба областного УФСИН.

«По сюжету, юный главный герой, расстроенный ссорой с близкими, не смог противостоять уговорам „друзей“ и впервые попробовал запретное вещество. С того момента он „покатился по наклонной“», — объяснили в пресс-службе. Мультфильм показали на кабельном телевидении лечебно-исправительного учреждения.

Мультфильм стал частью программы по работе с алко- и наркозависимыми осужденными. На занятии по методике сказкотерапии они через образы фантастических героев рассказали о возникновении о последствиях зависимости от алкоголя и наркотиков.

Персонажей слепили из пластилина и отсняли по кадрам все сцены. Так появилась сказка о Колобке, который докатился до преступления. Автор назначил герою 20 лет лишения свободы.

Minval.az