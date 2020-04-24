Священный месяц мусульман – Рамазан — начинается 25-го апреля.

Ночь с 24 на 25 апреля является ночью намерений.

В этом году Шабан будет длиться 30 дней. Поэтому, согласно календарю, праздник Рамазан приходится на 24 мая.

Праздник Рамазан, являющийся наряду с Гурбан байрамы одним из двух главных праздников мусульман, отмечается в Азербайджане на государственном уровне.

Отметим, в 610 году н.э., в месяц Рамазан в ночь с воскресенья на понедельник пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. Этот процесс продолжался на протяжении 23 лет.

Minval.az