«В общественном транспорте наблюдается большая плотность, а коронавирус является инфекцией, распространяющейся воздушно-капельным путем».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, передает АПА.

По его словам, поэтому предпочтение отдается наземному транспорту: «Наверно будет рассмотрен и вопрос открытия метрополитена».

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что готовы инструкции о правилах поведения в общественном транспорте, они будут переданы всем организациям: «Нужно следовать санитарным правилам. Эти инструкции послужат причиной для устранения плотности пассажиров».

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