«Вопрос открытия школ в Азербайджане зависит от эпидемиологической обстановки».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, которые приводит АПА, в зависимости от решений Оперативного штаба по смягчению особого карантинного режима данный вопрос также будет рассмотрен.

Виктор Гасымов отметил, что количество детей в группах на подготовительных занятиях не должно превышать 10 человек.

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, в свою очередь, отметил, что предусмотрена также разработка правил в связи с деятельностью частных подготовительных курсов.

Minval.az