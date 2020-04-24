«Строительство больниц модульного типа связана с опасностью второй волны».

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров в связи со смягчением ограничений в период карантинного режима, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что в зависимости от уровня опасности будет принято решение о том, на какой срок останутся модульные больницы: «Наша страна находится в состоянии войны, и мы можем использовать эти больницы в любое время и в любом месте» (цитата по АПА).

Председатель правления TƏBİB довел до сведения, что из России пропускной пункт Самур перешли 548 наших граждан, они размещены в карантинных зонах.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов отметил, что помещение прибывших из-за рубежа на карантин связано с охраной здоровья наших граждан.

Minval.az