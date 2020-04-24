На долю Баку приходится 52,1% случаев заражения вирусом COVID-19 в Азербайджане.

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что 6,88% случаев заражения COVİD-19 приходится на Аран, 8,28% — на Лянкяран, 5,54% — на Абшерон, 7,62% — на Гянджа-Газах, 2,40% — на Губа-Хачмаз, 1,07% — на Верхний Карабах, 1,27% — на Шеки-Загаталу, 1,4% — на Горный Ширван, 0,27% — на Нахчыван. Информацию распространяет АПА.

Р.Байрамлы подчеркнул, что 13,16% выявленных случаев являются завезенными.

Minval.az