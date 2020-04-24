«Социально-экономические факторы не позволят надолго продлить жесткий карантинный режим».

Об этом на пресс-конференции, организованной сегодня Оперативным штабом при Кабинете Министров в связи со смягчением ограничений карантинного режима в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в настоящее время во многих странах смягчают санитарно-карантинный режим после его анализа.«Австрия, Германия и ряд других стран приняли решение выйти из режима жесткой самоизоляции. Необходимо постепенно ликвидировать особый карантинный режим под контролем. В этом плане мы призываем всех к национальной солидарности. С отменой карантинного режима может начаться вторая волна заражения. Мы узнаем мнение исследователей. Решение проблемы вакцинации в течение ближайшего года под вопросом. Жизненно важно контролировать инфицирование. Население Азербайджана должно относиться к этому так, как к вопросу национальной безопасности. В течение ближайшего года мы не должны забывать о том, что враг близко», — цитирует АПА Р.Байрамлы.

Minval.az